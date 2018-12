La Supercoupe d'Italie sera jouée en Arabie Saoudite

La Supercoupe d'Italie est régulièrement délocalisée. En 2016, la Juventus et l'AC Milan s'étaient ainsi affrontés à Doha, au Qatar. Les 'Rossoneri' l'avaient emporté aux tirs au but. Avant cela, les Etats-Unis, la Lybie et la Chine avaient également accueilli cette compétition. Il s'agira d'une première en Arabie Saoudite. Avec sept succès chacun, les deux club se partagent le record de victoires dans cette compétition. L'an passé, la Juventus avait été battue par la Lazio (2-3).