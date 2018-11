La Suède valide son ticket pour la Ligue A

Lindelof (41e) et Berg (72e) ont inscrit les deux buts de la rencontre. La Suède rejoint ainsi l'Ukraine, la Bosnie Herzégovine et le Danemark qui avaient déjà validé leur ticket pour la Ligue A. La Slovaquie, la Turquie, l'Irlande du Nord et l'Irlande sont, eux, relégués en Ligue C. En Ligue A, le Portugal, déjà qualifié pour le Final Four, a été contraint au match nul à domicile par la Pologne (1-1) lors de la dernière journée du groupe 3. Andre Silva (34e) a ouvert le score pour les locaux avant que Milik (66e) n'égalise sur penalty en deuxième période. Sur l'action, Pereira a aussi reçu un carton rouge direct.

Les troupes de Fernando Santos terminent toutefois invaincues dans un groupe qui comprenait également l'Italie. Pour rappel, les Pays-Bas, la Suisse, le Portugal et l'Angleterre composeront le Final Four. La phase finale aura lieu du 3 au 6 juin au Portugal. Le tirage au sort est prévu à Dublin le 3 décembre à 14h30. L'Allemagne, l'Islande, la Pologne et la Croatie basculent en Ligue B.

L'Ecosse verra la Ligue B

En Ligue C, l'Ecosse devait battre Israel pour valider son ticket pour la Ligue B. Les troupes de l'ancien entraîneur du Racing Genk Alex McLeish ont réussi leur mission en l'emportant au stade d'Hampden Park à Glasgow (3-2) grâce à un triplé de Forrest (34e, 43e, 64e). L'Ecosse rejoint ainsi la Finlande et la Norvège en Ligue B. La Serbie en a fait de même en s'imposant à domicile face à la Lituanie (4-1). L'ancien buteur d'Anderlecht Aleksandar Mitrovic a inscrit le but du 2-0.

Chypre chute au dernier étage

L'Albanie, l'Estonie, la Slovénie et la Lituanie chutent, pour leur part, en Ligue D. Le Montenegro, en s'inclinant sur la plus petite des marges à domicile face à la Roumanie sur un but de l'ancien joueur du Standard de Liège Tucudean, fait tomber également en Ligue D Chypre (groupe 3) qui est le moins bon des troisièmes.

Le Kosovo valide sa montée

En Ligue D, le Kosovo n'a éprouvé aucune difficulté face à l'Azerbaidjan qui était la dernière nation à encore pouvoir prétendre à la première place du groupe 3. Les coéquipiers de l'attaquant du Racing Genk Edon Zhegrova se sont imposés 4-0 grâce notamment à un triplé de Zeneli (2e, 50e, 76e) et grimpent ainsi en Ligue C en compagnie de la Géorgie, de la Biélorussie et de la Macédoine. En même temps, Malte et les Iles Féroé se sont neutralisés (1-1).