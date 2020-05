Le championnat d'Italie de football peut reprendre à partir du 20 juin, a annoncé jeudi Vincenzo Spadafora, ministre italien du Sport, à la sortie d'une réunion avec les instances dirigeantes du football. La saison pourrait même redémarrer quelques jours plus tôt, le 13 ou le 17, avec les demi-finales de la Coupe d'Italie, a précisé le ministre.

"La réunion a été très utile", a expliqué Spadafora. "L'Italie est en train de redémarrer, et c'est juste que le football reprenne aussi."

Jeudi, le Comité technique et scientifique du gouvernement italien a donné son feu vert au protocole présenté par la Fédération (FIGC). "Il confirme l'obligation de quarantaine en cas de test positif d'un joueur et assure que le parcours des tests de dépistage prévus pour les footballeurs ne pourra léser le parcours de ceux prévus pour les Italiens", a précisé Vincenzo Spadafora. "Si la courbe des contagions changera et le championnat devra à nouveau s'arrêter, la FIGC m'a assuré de l'existence d'un plan B, les playoffs, et d'un plan C, le gel du classement. Au vu de tout cela, nous pouvons dire que le championnat reprendra le 20 juin."

Le ministre a indiqué que le championnat peut reprendre le 20 juin. "Il y a aussi la possibilité que le 13 et le 17, les demi-finales (retour) et la finale de la Coupe d'Italie puissent se disputer."

Lors des demi-finales aller, Naples s'était imposé sur la pelouse de l'Inter (0-1) alors que l'AC Milan et la Juventus avaient partagé l'enjeu.

Le championnat d'Italie a été interrompu le 9 mars après la 26e journée. La Juventus est en tête avec un point d'avance sur la Lazio. L'Inter suit à neuf longueurs avec un match de moins. Dans le bas du classement, Brescia (16 points) et la SPAL (18) se trouvent en mauvaise posture. Lecce est actuellement relégable, mais compte autant de points, 25, que le premier sauvé, le Genoa.

