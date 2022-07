Après la lourde défaite 5-1 contre la France, l'Italie a partagé 1-1 dans son deuxième match de l'Euro féminin de football contre l'Islande. Les Italiennes restent ainsi en course pour la qualification en quarts de finale avant d'affronter les Red Flames lundi.

"Nous pouvons être positives après ce match", a déclaré au terme de la rencontre Milena Bertolini, la sélectionneuse de l'Italie, au site de l'UEFA et aux médias italiens. "Nous savions que la qualification se jouerait lors de la dernière journée, ce n'est pas nouveau. Nous devons battre la Belgique et attendre de voir les résultats des autres matchs."

Actuellement dernière du groupe avec 1 point, comme la Belgique, l'Italie accompagnera la France (6 points) en quarts de finale si elle bat les Red Flames et que l'Islande (2 points) ne s'impose pas contre les Bleues.

"Nous pouvons être positives après ce match", a déclaré au terme de la rencontre Milena Bertolini, la sélectionneuse de l'Italie, au site de l'UEFA et aux médias italiens. "Nous savions que la qualification se jouerait lors de la dernière journée, ce n'est pas nouveau. Nous devons battre la Belgique et attendre de voir les résultats des autres matchs." Actuellement dernière du groupe avec 1 point, comme la Belgique, l'Italie accompagnera la France (6 points) en quarts de finale si elle bat les Red Flames et que l'Islande (2 points) ne s'impose pas contre les Bleues.