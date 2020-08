Antoine Colassin (Anderlecht) et Charles De Ketelaere (Club Bruges) figurent dans la sélection de Jacky Mathijssen en vue du match très important contre l'Allemagne, le 8 septembre à 16 heures, en qualification à l'Euro de football des moins de 21 ans.

La Belgique est actuellement en tête du groupe 9 avec 7 points en quatre matchs. L'Allemagne suit avec 6 points en trois matchs.

"Ce qui fait que ce n'est pas un match ou c'est tout ou rien pour nous, il nous restera encore trois matchs à gagner après", a déclaré Mathijssen, mardi, à Tubize, en dévoilant sa première sélection. Mathijssen a en effet pris la succession de Johan Walem, devenu sélectionneur de Chypre.

Mathijssen explique que le "style va un peu changer, certains profils sont venus dans la selection, mais cela ne sert à rien de tout changer". Parmi les nouveaux venus, on retrouve donc Colassin. "Je le connais depuis les U19. Son profil me plaît", a commenté Mathijssen. Le sélectionneur pourra aussi compter sur Zinho Vanheusden, pressenti chez les A. "C'est bien de l'avoir chez moi, mais je me rends compte que s'il fait des bonnes prestations, son passage vers les A est très proche."

Arnaud Bodart, Mile Svilar, Sebastiaan Bornauw, Alexis Salemaekers, Albert Sambi Lokonga ou encore Francis Amuzu figurent également dans la sélection.

Mathijssen confie qu'il sera "très difficile de préparer ce match. Je vais avoir six entraînements. On va essayer de former un groupe sur le terrain. Les conditions ne sont pas idéales, mais je suppose que de l'autre côté ce sera la même chose."

Notons qu'un nouveau format a été mis en place pour l'Euro espoirs en raison du report de l'Euro 2020. Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes seront rejoints par les organisateurs, la Hongrie et la Slovénie, dans une phase de groupe à quatre groupes de quatre équipes, qui se jouera du 24 au 31 mars 2021.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale, qui prendra la forme d'un tournoi final à huit équipes à élimination directe (quarts de finale et demi-finales en Hongrie et en Slovénie, et finale à Ljubljana, en Slovénie), du 31 mai au 6 juin 2021.

Dans le format d'origine, 16 équipes auraient participé à la phase finale en Hongrie et en Slovénie. Ce tournoi à huit permettre de terminer l'Euro U21 avant l'Euro seniors, qui débute le 11 juin.

L'an passé, les espoirs belges avaient participé à l'Euro en Italie et à Saint-Marin, perdant leurs trois rencontres de la phase de groupe.

