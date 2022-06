Chaque jour, Sport/Foot Magazine s'intéresse de plus près à un club étranger de premier plan. Nous faisons le bilan de la saison écoulée et envisageons les défis à venir. Ce dimanche petit détour par la ville des Beatles où malgré un joli doublé FA Cup et League Cup, c'est le goût amer des échecs qui reste en travers de la gorge.

Forces et faiblesses

Le lendemain de sa défaite en Ligue des Champions, Liverpool a voulu organiser un tour en bus à travers la ville pour ses supporters, car il avait tout de même remporté deux trophées: la FA Cup et la League Cup. La foule n'a pourtant pas répondu présente alors que la saison de Liverpool reste exceptionnelle. Même si forcément quand on ambitionne un quadruplé et que les deux titres les plus importants (Premier League et Champions League) vous échappent, l'amertume s'invite forcément au coin de la bouche.

Porté en attaque par un Mo Salah sublime, surtout en première partie de saison, et sécurisé à l'arrière par un Virgil van Dijk de retour à son meilleur niveau après une grave blessure, Liverpool a encore été le seul rival de Manchester City pour le titre de champion. Mais comme il y a deux ans, malgré un total de plus de 90 points et de seulement deux défaites, les lauriers nationaux leur sont de nouveau passés sous le nez. La moindre erreur est actuellement fatale de l'autre côté de la Manche.Où Liverpool peut-il donc s'améliorer ? Alors que la saison dernière, la défense souffrait en raison d'une accumulation de blessures, ce ne fut nullement le cas lors de cet exercice. Ibrahima Konaté s'est avéré être le remplaçant idéal de Joël Matip, et sera plus que probablement son successeur. En attaque, les Scousers ont réalisé le meilleur transfert hivernal en Angleterre en débauchant le Colombien Luis Diaz du FC Porto. Par moments, le virevoltant ailier a même relégué Salah dans l'ombre.S'il faut vraiment trouver un point d'amélioration, c'est probablement au milieu du terrain. Dans le système de Klopp, ce sont surtout les travailleurs et les marathoniens qui jouent les premiers rôles. Jordan Henderson et Fabinho en sont les meilleurs exemples. Il manque cependant toujours un vrai meneur de jeu. Thiago Alcântara peut distiller de bons ballons comme personne, mais ce n'est pas l'homme qui va marquer régulièrement et empiler les assists. Mo Salah s'occupe de cette tâche, mais avec un joueur du style de Kevin De Bruyne, Liverpool deviendrait alors totalement imbattable.L'Allemand en est à sa septième saison avec Liverpool et termine sur un bilan de deux trophées. On ira pas jusqu'à dire que certains doutaient de lui, mais on se demandait quand même si Liverpool allait pouvoir se remettre d'une saison décevante en 2021, où il n'avait terminé qu'à la quatrième place de la Premier League. Klopp n'était pas de cet avis et les résultats vont lui donner raison. Le retour de blessure de Virgil van Dijk lui a permis de reconstruire et de solidifier sa défense et après, toutes les pièces du puzzle se sont alors assemblées.Klopp sait mieux que quiconque comment préparer son équipe pour un match et n'a jamais abandonné l'espoir de remporter un nouveau trophée. Et encore moins lorsque ses Reds sont revenus à pas de géants sur Manchester City après le Nouvel An. Le bilan est quelque peu terni par cet échec en finale de la Ligue des Champions où ses joueurs, dont Salah, ont buté en vain sur Thibaut Courtois. Les Reds n'ont pas marqué une seule fois lors de leurs finale cette saison. Leurs deux titres ont été gagnés grâce à la séance de tirs au but. Klopp voudra certainement s'attaquer à ce problème dans les prochains mois.Personne, pas même Mo Salah, n'a autant de valeur pour Liverpool que Virgil van Dijk. Rappelez-vous comment Klopp a éprouvé toutes les peines du monde à mettre en place une forteresse défensive, avant que le transfert, pour 80 millions d'euros, du Néerlandais, en 2018, ne résolve bien des problèmes. Soudain, l'équipe est devenue plus performante et a remporté le titre national en 2020. Il y a un monde de différence entre le Liverpool avec ou sans van Dijk. La saison dernière, il avait été écarté des terrains pendant de longs mois apr!s l'agression du gardien de but d'Everton, Jordan Pickford. Le château de cartes de Klopp s'est alors complètement effondré, sans compter les nombreuses autres blessures qui se sont accumulées dans le secteur défensif. Liverpool a alors bataillé ferme pour arracher la dernière place qualificative pour la Champions League. Avec le retour de Van Dijk, tout semble être rentré dans l'ordre, ce qui a permis de réaliser une excellente saison. Les Reds n'ont concédé que 26 buts cette saison en Premier League. Seul Manchester City s'est montré aussi solide défensivement, sans doute parce que le nouveau champion d'Angleterre envisageait aussi un quadruplé. Il faut désormais espérer pour Liverpool que leur tour de garde néerlandaise soit désormais épargnées par les soucis physiques.Qu'adviendra-t-il du trio magique Sadio Mané-Mo Salah-Roberto Firmino à l'ombre d'Anfield Road ? C'est la grande question que se posent tous les fans de Liverpool alors que le mercato estival va s'ouvrir. Dans tous les autres compartiments du jeu, l'effectif ne devrait pas trop subir de changement. L'attaque sera sans doute un chantier. Divock Origi a disputé son dernier match pour les Reds. Le Diable Rouge va s'engager librement pour un autre club cet été et l'AC Milan semble être en pole position. Ensuite, il y a le cas de Salah dont le contrat vient à expiration la saison prochaine. Les négociations entre le club et le joueur ne se déroulent pas très bien car l'Egyptien aimerait percevoir un salaire proche de ceux que touchent KDB et Erling Haaland. Il estime que ce qu'il touche actuellement est indigne de son statut de star de Premier League. La chance est donc réelle que Salah parte cet été avec pour destination préférée... une autre équipe en Angleterre.Enfin, Sadio Mané devrait aussi faire ses adieux à Anfield Road. Le Sénégalais pourrait rejoindre le Rekordmeister qui serait prêt à dépenser 30 millions d'euros. Au Bayern Munich, on le voit même comme le successeur d'un Robert Lewandowski, lui aussi sur le chemin du départ. L'été s'annonce chargé pour Jürgen Klopp qui ne pourra pas profiter de vacances tranquilles.