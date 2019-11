Le sélectionneur russe Stanislav Cherchesov ne pourra pas compter sur son ailier Denis Cheryshev et son milieu de terrain offensif Aleksandr Golovin pour le duel crucial contre la Belgique samedi à Saint-Pétersbourg (18 heures belges) lors de la 9e journée du groupe I des qualifications pour l'Euro 2020.

Cheryshev s'est blessé à la cuisse mardi dernier avec Valence contre Lille. Le Russe de 28 ans a dû déclarer forfait pour les rencontres contre la Belgique et à Saint-Marin (19/11). Cherchesov a aussi confirmé que Golovin, actif à l'AS Monaco, s'était blessé lors du rassemblement de la sélection russe à Sotchi et ne pourra pas jouer contre la Belgique.

Après le forfait déjà acté du milieu de terrain du Lokomotiv Moscou Dmitri Barinov, les médians Ilzat Achmetov (CSKA Moskou) et Aleksandr Erokhin (Zénith Saint-Pétersbourg) ont été appelés.

Avec Golovin et Cheryshev, la Russie a perdu deux joueurs capables de faire la différence. Cheryshev avait étonné lors de la Coupe du monde 2018 en marquant quatre buts alors que Golovin, un but et deux assists, avait lui forcé son transfert à l'AS Monaco.

Si le secteur offensif russe est quelque peu déforcé, il en va de même de l'arrière-garde belge. En effet, Roberto Martinez va devoir quelque peu bricoler en défense avec les forfaits sur blessure de Jan Vertonghen, Vincent Kompany et Thomas Meunier alors que Thomas Vermaelen est incertain.

En tête du groupe et déjà qualifiée pour l'Euro, la Belgique devra prendre minimum un point en Russie pour assurer la première place du groupe I.