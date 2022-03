Le capitaine de la Sbornaïa a de la famille vivant en Ukraine et a demandé à ne pas être convoqué.

Le capitaine de la sélection russe de football Artem Dzyuba n'a pas été convoqué mardi pour les prochains matches de la "Sbornaïa" fin mars en raison de "la situation difficile en Ukraine", où vivent des proches du joueur, a expliqué le sélectionneur russe.

"Au vu de la situation difficile en Ukraine, où vivent de nombreux membres de sa famille, Artem s'est excusé et a demandé, pour des raisons familiales, de ne pas être convoqué" pour les prochaines rencontres de la sélection russe, a expliqué Valéri Karpine dans un entretien publié sur le site de la Fédération russe. "Nous avons convenu de rester en contact et je suivrai avec attention ses prochaines sorties avec le Zenit (Saint-Pétersbourg)", a-t-il ajouté. Après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, la Fifa a décidé d'exclure la Russie des barrages de qualification au Mondial-2022 prévus à la fin du mois.

La Fédération russe de football a contesté cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et sollicité sa levée à titre conservatoire, un aspect sur lequel le TAS doit se prononcer prochainement. Quoi qu'il arrive, la sélection se rassemblera "du 21 au 27 mars", selon le sélectionneur. "Le programme exact du stage, ainsi que des matches amicaux, est en cours d'élaboration et sera publié ultérieurement", précise-t-il. "Comme je l'avais déjà fait, pour des raisons logistiques, j'ai pris la décision de ne pas appeler des joueurs évoluant dans des clubs européens pour ce stage", a ajouté Valéri Karpine.

