La RTBF a décidé de ne pas réclamer au secteur de l'Horeca et de l'événementiel de rétribution pour le paiement des droits de diffusion pour l'Euro 2020. Les cafés, restaurants, et bars pourront donc diffuser les matchs de la compétition gratuitement. Ils devront néanmoins veiller à s'identifier préalablement auprès de la chaine publique.

"Suite à la publication de la circulaire détaillant les jauges et les limitations de public pour ce genre d'événement, la RTBF est en train d'adapter ses conditions pour l'Horeca et l'événementiel", a expliqué Axelle Pollet, porte-parole de la chaine publique. Il sera donc indispensable, pour tout organisateur d'une retransmission en public, de contacter la RTBF à l'adresse ecransgeants@rtbf.be afin de préciser les détails habituels pour ce genre d'événements (capacité de l'établissement, etc.). Et bien sûr aussi, de respecter les mesures sanitaires en place et les limitations fixées à 200 personnes à l'intérieur et 400 personnes à l'extérieur pour le mois de juin. L'information devrait ravir cafetiers et restaurateurs belges à quelques jours du début de l'Euro 2020. Il s'agit là, en effet, d'un revirement de situation bienvenu pour un secteur fortement impacté par la crise du Covid-19 puisque la RTBF prévoyait, initialement, de faire payer ces droits de retransmission.