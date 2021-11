Le club s'est vu infliger un important retrait de points pour la seconde fois de la saison. Les problèmes financiers des Rams sont à l'origine de ces différentes sanctions.

La relégation du club de football de deuxième division anglaise Derby County semble inévitable en fin de saison. Mardi, le club, qui est entraîné par Wayne Rooney, s'est vu infliger un important retrait de points pour la seconde fois de la saison.

En septembre, les 'Rams' avaient déjà dû retirer douze points à leur total après avoir déposé leur bilan. Un appel contre cette sanction a été rejeté.

Mardi, Derby s'est à nouveau vu infliger neuf points de pénalité pour avoir enfreint le règlement comptable de la Ligue anglaise de football. Cette nouvelle sanction laisse Derby County à -3 au classement, à 18 points du maintien.

Dix-sept des quarante-six journées de la Championship ont été disputées. La relégation en League One (D3) semble inévitable L'ancien attaquant international anglais Wayne Rooney, entraîne Derby County depuis novembre 2020 quand il a succédé à Phillip Cocu, dont il était l'adjoint, tout en étant encore joueur.

Rooney, 36 ans, renoncé à ce dernier rôle en janvier 2021. Derby County a remporté le titre de champion d'Angleterre en 1972 et 1975 et été demi-finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1973.

La relégation du club de football de deuxième division anglaise Derby County semble inévitable en fin de saison. Mardi, le club, qui est entraîné par Wayne Rooney, s'est vu infliger un important retrait de points pour la seconde fois de la saison.En septembre, les 'Rams' avaient déjà dû retirer douze points à leur total après avoir déposé leur bilan. Un appel contre cette sanction a été rejeté. Mardi, Derby s'est à nouveau vu infliger neuf points de pénalité pour avoir enfreint le règlement comptable de la Ligue anglaise de football. Cette nouvelle sanction laisse Derby County à -3 au classement, à 18 points du maintien.Dix-sept des quarante-six journées de la Championship ont été disputées. La relégation en League One (D3) semble inévitable L'ancien attaquant international anglais Wayne Rooney, entraîne Derby County depuis novembre 2020 quand il a succédé à Phillip Cocu, dont il était l'adjoint, tout en étant encore joueur. Rooney, 36 ans, renoncé à ce dernier rôle en janvier 2021. Derby County a remporté le titre de champion d'Angleterre en 1972 et 1975 et été demi-finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1973.