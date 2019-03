La promenade de santé des 'Three Lions' face au Monténégro

L'Angleterre a battu le Monténégro sur le score de 1 but à 5, lundi à Podgorica. Les 'Three Lions' ont pu compter sur un très bon Ross Barkley, auteur d'un doublé et d'un assist lors de cette deuxième journée du groupe A des éliminatoires pour l'Euro 2020.

© Belga