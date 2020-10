Afin de prévenir la propagation du coronavirus au sein de la population, la Pro League a instauré une interdiction de fumer pendant les matches de la D1A, de la D1B et de la coupe de Belgique. L'association des clubs de football professionnels belges l'a annoncé mardi. L'interdiction de fumer dans les stades s'appliquera à partir du 16 octobre.

"L'interdiction de fumer a été introduite parce que le fait d'enlever le masque pour fumer n'est pas une exception valable à l'obligation de porter un masque", a déclaré le porte-parole de la Pro League, Stijn Van Bever. "En outre, les fumoirs sont des lieux de rassemblement à haut risque et donc un risque d'infection plus élevé." La Pro League souligne que "la sécurité des spectateurs lors d'un match de football est une responsabilité partagée entre la Pro League, les clubs, les autorités publiques et les supporters présents". En plus des autres protocoles déjà en vigueur dans les stades (comme la capacité limitée), il y aura désormais aussi une interdiction de fumer. Elle sera en vigueur pour la première fois lors de la prochaine journée de championnat prévue du 16 au 19 octobre.