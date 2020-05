Le championnat anglais de football va reprendre le 17 juin, plus de trois mois après avoir été suspendu en raison de l'épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi la BBC, confirmant des informations d'autres médias.

Deux matches en retard, dont un opposant Manchester City à Arsenal et Aston Villa à Sheffield United, seront disputés le mercredi pour mettre à jour le calendrier et les 10 rencontres de la 30e journée seraient ensuite réparties entre le vendredi 19 et le dimanche 21, ajoute la radio publique britannique.

Il reste neuf journées à disputer pour en terminer avec la saison anglaise 2019-2020. A ce stade, Liverpool, déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions, compte 25 points d'avance sur Manchester City (un match en moins). Suivent Leicester (3e) et Chelsea (4e), tandis que Bournemouth (18e), Aston Villa (19e) et Norwich (20e) sont relégables.

La Premier League est retournée à l'entrainement la semaine dernière.

Deux matches en retard, dont un opposant Manchester City à Arsenal et Aston Villa à Sheffield United, seront disputés le mercredi pour mettre à jour le calendrier et les 10 rencontres de la 30e journée seraient ensuite réparties entre le vendredi 19 et le dimanche 21, ajoute la radio publique britannique. Il reste neuf journées à disputer pour en terminer avec la saison anglaise 2019-2020. A ce stade, Liverpool, déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions, compte 25 points d'avance sur Manchester City (un match en moins). Suivent Leicester (3e) et Chelsea (4e), tandis que Bournemouth (18e), Aston Villa (19e) et Norwich (20e) sont relégables. La Premier League est retournée à l'entrainement la semaine dernière.