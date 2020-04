Le championnat anglais, arrêté par la pandémie de Covid-19, est arrêté jusqu'à nouvel ordre et ne reprendra donc pas en mai. Toutefois, la Premier League espère obtenir des joueurs une réduction de salaire atteignant 30% de leurs revenus annuels pour faire face à la crise financière. Le championnat de football le plus lucratif l'a annoncé vendredi dans un communiqué.

"Le but est toujours de terminer les championnats domestiques et aller au terme des matches de Coupe qui restent à jouer pour ainsi permettre de maintenir l'intégrité de toutes les compétitions", a écrit la Premier League.

"Le retour au jeu ne se fera qu'avec le soutien total du gouvernement et quand les recommandations médicales le permettront", a-t-elle ajouté.

"Les clubs de Premier League ont décidé à l'unanimité de consulter les joueurs au sujet d'un ensemble de mesures combinant une réduction et un report conditionnels des salaires pour un total représentant 30% du montant annuel", a écrit l'instance qui organise le championnat d'Angleterre.

Le football anglais était déjà à l'arrêt jusque fin avril en raison du coronavirus.

