Il n'y aura pas de sport professionnel, même à huis clos jusqu'au 1er juin, au plus tôt, a annoncé le gouvernement britannique lundi.

Le gouvernement britannique a publié lundi un document d'orientation de 50 pages sur la manière dont l'Angleterre va commencer à assouplir les mesures de confinement. La deuxième étape de ce plan - qui ne pourra pas commencer avant le 1er juin - consiste à "permettre que les événements culturels et sportifs se déroulent à huis clos pour être diffusés, tout en évitant le risque de contacts sociaux à grande échelle", rapporte la BBC. Le document indique que la réouverture des sites qui attirent de grandes foules, comme les stades, "ne sera possible que bien plus tard, en fonction de la réduction du nombre d'infections".