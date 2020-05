La Premier League envisage des matchs à huis clos pendant un an

La Premier League anglaise de football a déclaré que les spectateurs ne pourront peut-être pas retourner dans les stades pendant un an, même si son "Project Restart" est couronné de succès, rapporte mardi The Guardian. "La situation de la santé publique ne va pas changer au cours des six à douze prochains mois. Il est important que les gens comprennent cela", a déclaré le conseiller médical de la Premier League, Mark Gillett, au quotidien anglais après une réunion avec le groupe DCMS qui dirige le retour du sport de haut niveau.

Anfield Road, Liverpool. © iStock