La Premier League a décidé de lancer la procédure pour résilier les droits de diffusion de la compétition en Russie, après l'invasion lancée en Ukraine, annoncent plusieurs médias britanniques, lundi.

Le patron de l'organisateur du championnat anglais de football, Richard Masters, avait indiqué la semaine dernière que ses contrats allaient être réexaminés. La chaine de télévision Sky Sports et le quotidien Daily Mail affirment que des instructions ont été données aux avocats d'entamer la procédure de résiliation des contrats avec les diffuseurs russes.

La Premier League a refusé de commenter l'information mais une annonce devrait avoir lieu dans la semaine, assurent les médias. Les droits russes pour la saison en cours sont détenus par une société appelée Rambler, une filiale de la Sberbank, et les matches sont diffusés sur la plateforme de streaming Okko.

Le montant de ce contrat et estimé à 7,2 millions d'euros, une goutte d'eau sur les 1,5 milliard d'euros que rapportent annuellement la retransmission de la Premier League à l'étranger pour la période 2019/2022. Match TV, propriété du géant de l'énergie Gazprom, avait remporté le contrat pour les six saisons suivantes.

La Ligue anglaise de football (EFL), qui gère les droits pour les deuxième, troisième et quatrième division du football anglais, devrait elle aussi résilier ses contrats russes avec le même acteur.

Le week-end dernier, la Premier League avait décidé que des manifestations de solidarité avec l'Ukraine seraient menées avant chacun des dix matches de la 28e journée. Les capitaines des 20 équipes portaient des brassards aux couleurs du drapeau ukrainien, une minute d'applaudissement a été organisée avant le coup d'envoi et des messages de solidarité avaient été diffusés sur les panneaux lumineux.

