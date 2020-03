Manchester City s'est qualifié mercredi soir pour les quarts de finale de la FA Cup en battant 0-1 Sheffield Wednesday. Une rencontre à laquelle n'a pas pris part le Diable Rouge Kevin De Bruyne, qui souffrait du dos et à l'épaule.

De Bruyne s'est blessé lors d'une chute dimanche passé contre Aston Villa (2-1) en finale de la Coupe de la Ligue. "Kevin a ce problème à l'épaule et n'était pas assez rétabli pour effectuer le déplacement à Hillsborough", a confié l'entraîneur de City Pep Guardiola après la rencontre. "Durant la finale de la Coupe de la Ligue, il est mal retombé et s'est blessé. Nous ne savons pas combien de temps il sera absent, j'espère que ce ne sera pas trop long."

De Bruyne a déjà disputé 35 rencontres, pour 9 buts et 20 passes décisives, depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.

