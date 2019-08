Le milieu de terrain du Real Madrid Isco a rejoint la liste des blessés de la formation madrilène en raison d'une lésion musculaire à la cuisse droite, a annoncé mercredi le club de Liga.

"Après les tests effectués aujourd'hui (mercredi) par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Isco, il a été diagnostiqué qu'il souffrait d'une lésion musculaire au biceps fémoral droit", a détaillé l'équipe merengue.

Le Real Madrid ne précise pas de durée d'absence des terrains pour Isco, affirmant qu'il est en "attente d'évolution".

Mais, selon le journal AS, l'indisponibilité "pour ce type de blessure est généralement comprise entre deux et trois semaines".

Isco vient grossir les rangs de l'infirmerie du Real où se trouvent déjà l'attaquant belge Eden Hazard (cuisse gauche), le Colombien James Rodriguez (mollet droit) et les jeunes Brahim Díaz et Rodrygo, ainsi que Marco Asensio (rupture du ligament croisé antérieur et ménisque du genou gauche).