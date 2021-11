Le Club de Bruges s'est incliné 0-5 (mi-temps: 0-4) face à Leipzig pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions de football mercredi à domicile. Si les Brugeois sont éliminés de la Ligue des Champions, ils devront faire mieux que Leipzig lors de la dernière journée pour se rabattre sur l'Europa League.

Ce score de forfait est la plus lourde défaite des Brugeois à domicile en Coupe d'Europe. Et ce pour la deuxième fois. Il y a deux ans, le 22 octobre 2019, le Club de Bruges de Philippe Clément avait été battu 0-5 par le PSG, mais les Brugeois n'étaient là menés "que" 0-1 à la pause.

C'était alors historique parce que le Club de Bruges n'avait jusque-là jamais connu pareille défaite. Il fallait remonter en août 2015 pour voir le Club être battu lourdement (0-4) par Manchester United. La plus lourde défaite de Bruges en Coupe d'Europe reste un revers 6 buts à 1 à Monaco en Coupe d'Europe I en novembre 1988 et en septembre 2015, les Brugeois s'étaient déjà incliné 5 à 0 mais à Naples, en Europa League.

Lors de la dernière journée le 7 décembre, Bruges se rend au PSG alors que Leipzig accueille Manchester City, vainqueur des Parisiens (2-1) mercredi. Le PSG et City sont qualifiés pour les 8es de finale de cette Ligue des Champions.

