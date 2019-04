La montée au jeu de Hazard décisive face à Cardiff, Mertens buteur avec Naples

Chelsea s'est imposé 1-2 à Cardiff dans un match comptant pour la 32e journée du championnat d'Angleterre de football. Eden Hazard est monté au jeu à la place de Pedro (53e) alors que la formation galloise menait grâce à Victor Camarasa (46e, 1-0). Les Blues ont changé le cours du match par Cesar Azpilicueta (84e, 1-1) et Ruben Loftus-Cheek (90e+1, 1-2).

La montée au jeu de Hazard a constitué l'étincelle dont Chelsea avait besoin. Le Diable Rouge a régulièrement pris le dessus sur son opposant direct grâce à de superbes touches de balle. Ce succès permet à Chelsea, 60 points, de conserver la sixième place. Cardiff (28 pts) reste 18e.

En France, Monaco, qui était invaincu depuis deux mois, s'est incliné à domicile face à Caen (0-1). Les Normands ont arraché leur première victoire de l'année en Ligue 1 grâce à un but d'Enzo Crivelli (23e). Chez les visités, Nacer Chadli a remplacé Benjamin Henrichs (77e). L'AS Monaco (30 points) reste 16e et Caen cède la lanterne rouge à Dijon et devient barragiste (18e, 23 pts).

Naples croque l'AS Rome

En Italie, Naples s'est promené à l'AS Rome (1-4) dans le cadre de la 29e journée. Arek Milik a rapidement porté les visiteurs au commandement (2e, 0-1). Un penalty transformé par Diego Perotti a fait rêver les Romains quelques minutes (45e+4, 1-1). Auteur du deuxième but napolitain (50e, 1-2), Dries Mertens est sorti à la 58e peu après que Simone Verdi a corsé le score (55e, 1-3). Le réserviste Amin Younes a consolidé le 19e succès de Naples deuxième avec 63 points, 15 de moins que la Juventus. La Roma (47 points) reste 6e. La Fiorentina avec Kevin Mirallas pendant 84 minutes a partagé l'enjeu avec Torino (1-1). Giovanni Simeone a donné l'avance aux Florentins (7e, 1-0) et Daniele Baselli a remis les deux équipes à égalité (34e, 1-1). Les deux équipes font du surplace: Torino (46 points) reste 9e à seulement deux unités de l'AS Rome, 6e et dernier qualifié européen tandis que la Fiorentina (38 points) conforte sa 10e position.

Aux Pays-Bas, Othman Boussaid a suivi du banc la victoire d'Utrecht contre Feyenoord (3-2). Les visités ont pris le large par Urby Emanuelson (33e, 1-0) et Sander van de Streek (60e, 2-0) mais le club de Rotterdam est revenu au score par Sam Larsson (64e, 2-1) et Robin van Persie (75e, 2-2). Finalement, Timo Letschert a donné une victoire importante aux visités dans le cadre des barrages pour le dernier ticket européen. Feyenoord, qui a subi une deuxième défaite d'affilée, recule à la 4e place (47 points) suivi d'Utrecht (43).