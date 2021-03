Il lui a suffi d'un transfert cet hiver pour devenir un tout autre joueur. En débarquant à West Ham, Jesse Lingard se révèle d'une autre manière. À 28 ans, il est en train de donner un nouveau souffle à sa carrière et pourrait même être un des atouts principaux de Gareth Southgate cet été.

À n'en pas douter, West Ham est l'une des révélations de cette saison en Premier League. Cinquièmes, à 2 points de Chelsea, les Hammers devancent des membres du mythique Big Six, comme Tottenham, Arsenal ou Liverpool. Après une première partie de saison des plus banales, l'équipe de David Moyes est devenue bien différente après la trêve hivernale. Un changement qui coïncide avec l'arrivée de Jesse Lingard, prêté par Manchester United. L'ancien Red Devils apporte de la fraicheur dans une équipe où l'attaque n'était pas si flamboyante que ça. Lingard s'est rapidement imposé et a démontré qu'il pouvait être la plaque tournante de l'équipe.

Depuis son arrivée, il a disputé 7 matchs et n'a subi qu'une seule défaite avec les Hammers. Lors de ses 7 matchs, il a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives. Il est déjà sur la bonne voie pour rééditer les chiffres de sa meilleure saison, c'est-à-dire 8 buts et 6 passes décisives avec United lors de la saison 2017-2018. Le tout en une demi-saison. Son entraineur, en tout cas, est conquis par le joueur anglais."Jesse voulait venir ici,a-t-il ajouté.Il y voyait un très bon endroit pour lui. Je pense qu'il aura vu ce qu'on essaie de faire et que nous pourrons faire quelque chose en fin de saison. En témoigne encore son but contre Arsenal, hier. Un but qui démontre le plein de confiance qu'il possède depuis début février. Avant d'enchainer les matchs avec West Ham, Lingard cirait surtout le banc avec Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Il avait à peine joué 179 minutes depuis le début de saison, c'est dire à quel point il s'est adapté physiquement.

Prêt à s'imposer chez les Three Lions ?

Lingard a aussi presté dans les gros matchs, face à aux concurrents directs. Buteur contre Tottenham, passeur contre City, buteur et passeur contre Arsenal, Jesse Lingard a su se montrer décisif quand son équipe avait le plus besoin de lui. Et ce genre de prestations ne passent pas inaperçues. En effet, la semaine dernière, Gareth Southgate rappelait le meneur des Hammers dans la sélection anglaise. Une sélection où il n'avait plus été appelé depuis juin 2019, soit presque 2 ans. Le joueur aux 24 capes compte bien apporter sa forme du moment au sein des Three Lions, avec comme objectif, faire partie de la liste pour l'Euro cet été. Après des années dans l'ombre des stars mancuniennes, Jesse Lingard a l'occasion de basculer dans un autre statut, celui de joueur majeur de l'équipe. À 28 ans, c'est pas trop tôt.

Vincent Attardo (st.)

