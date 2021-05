L'Union belge de football (URBSFA) a fait mardi le point sur la vente des tickets du prochain Euro, repoussé d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Les Diables Rouges seront soutenus par 1.903 supporters belges issus du groupe officiel Belgian Fan Club 1895 sur l'ensemble des trois matches de la phase de groupes. Plus de 4.000 ont renoncé.

Les fans avaient la possibilité de demander le remboursement de leur ticket jusqu'en avril au regard de la situation sanitaire. Cela a été le cas pour 4.343 fans des 'Belgian Red Insiders', les membres du fan club officiel, dont pas moins de 3.476 pour le seul match entre le Danemark et la Belgique, disputé à Copenhague le 17 juin.

L'équipe de Roberto Martinez pourra compter sur 461 fans pour son entrée en lice contre la Russie, le 12 juin à Saint-Pétersbourg. Initialement, 1.029 supporters disposaient d'un ticket.

Pour son deuxième match sur les bords de la Neva, son troisième dans le groupe B prévu contre la Finlande le 21 juin, seuls 279 supporters belges seront présents, sur les 578 qui bénéficiaient originellement d'un strapontin.

L'URBSFA a précisé que l'UEFA avait annulé la commandes des tickets réservés entre les huitièmes de finale et la finale. "Une vente sera organisée pour toutes ces rencontres le lendemain de la qualification de chaque équipe. Lors de cette phase de vente, le but sera de donner à chaque fois la priorité aux supporters qui avaient décidé de ne pas annuler leur(s) ticket(s) pour le(s) match(es) concerné(s)", a ponctué l'Union belge

