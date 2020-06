La Ligue 1 veut rejouer et implore le gouvernement français

La Ligue 1 et la Ligue 2 veulent reprendre leur championnat de football en France et en appellent à leur gouvernement. Dans un communiqué transmis mardi par les deux grands syndicats de clubs professionnels, et détaillé par le quotidien français L'Equipe, ils ont "exhorté le gouvernement à se mobiliser pour la reprise du football pendant l'été".

