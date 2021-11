Après plus de deux ans d'absence, le foot français retrouve les petites lucarnes belges.

Absente depuis l'entame de l'exercice 2018-2019, la Ligue 1 fera son grand retour sur les écrans belges dans les prochains jours. Cela devrait même être pour ce vendredi, à l'occasion de la première affiche de cette quatorzième journée opposant Monaco à Lille. Dimanche, toujours à 21 heures, c'est un autre choc qui devrait ponctuer le week-end foot sur Eleven, avec l'Olympico entre Lyon et Marseille.

De quoi renforcer un peu plus encore la programmation du diffuseur déjà détenteur des droits de la Pro League jusqu'en 2025, de la Bundesliga, de la Serie A et de la Liga. Déjà évoqué cet été, le retour du foot français sur Eleven Sports était redevenu une priorité de l'opérateur dans la foulée de l'arrivée de Lionel Messi au PSG et de la soudaine réévaluation à la hausse de la valeur commerciale du seul grand championnat absent des lucarnes du Royaume.

Longtemps jugé trop cher en regard de son intérêt, la Ligue 1 retrouvera donc une place de choix dans la grille horaire d'Eleven. Si la confirmation officielle du diffuseur était attendue pour cette semaine, il est d'ores et déjà attendu que figure chaque week-end un minimum de deux rencontres de la compétition hexagonale. Celles des vendredi et dimanche soir; en plus d'un match potentiel le samedi en début de soirée.

Contacté par nos soins en début de semaine, la direction d'Eleven n'avait pas souhaité réagir, mais a finalement accéléré sa communication en dévoilant dès lundi matin le pot aux roses par l'intermédiaire d'une vidéo sans équivoque diffusée sur ses réseaux sociaux. Image subliminale de Lionel Messi à l'appui. "Que le spectacle commence !"*

Absente depuis l'entame de l'exercice 2018-2019, la Ligue 1 fera son grand retour sur les écrans belges dans les prochains jours. Cela devrait même être pour ce vendredi, à l'occasion de la première affiche de cette quatorzième journée opposant Monaco à Lille. Dimanche, toujours à 21 heures, c'est un autre choc qui devrait ponctuer le week-end foot sur Eleven, avec l'Olympico entre Lyon et Marseille.De quoi renforcer un peu plus encore la programmation du diffuseur déjà détenteur des droits de la Pro League jusqu'en 2025, de la Bundesliga, de la Serie A et de la Liga. Déjà évoqué cet été, le retour du foot français sur Eleven Sports était redevenu une priorité de l'opérateur dans la foulée de l'arrivée de Lionel Messi au PSG et de la soudaine réévaluation à la hausse de la valeur commerciale du seul grand championnat absent des lucarnes du Royaume. Longtemps jugé trop cher en regard de son intérêt, la Ligue 1 retrouvera donc une place de choix dans la grille horaire d'Eleven. Si la confirmation officielle du diffuseur était attendue pour cette semaine, il est d'ores et déjà attendu que figure chaque week-end un minimum de deux rencontres de la compétition hexagonale. Celles des vendredi et dimanche soir; en plus d'un match potentiel le samedi en début de soirée.Contacté par nos soins en début de semaine, la direction d'Eleven n'avait pas souhaité réagir, mais a finalement accéléré sa communication en dévoilant dès lundi matin le pot aux roses par l'intermédiaire d'une vidéo sans équivoque diffusée sur ses réseaux sociaux. Image subliminale de Lionel Messi à l'appui. "Que le spectacle commence !"*