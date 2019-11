Les vingt équipes de Serie A italienne de football unissent leurs forces dans la lutte contre le racisme. Dans une lettre ouverte commune vendredi, les équipes appellent "tous ceux qui aiment le football italien" à s'attaquer d'urgence à ce problème. Romelu Lukaku et Mario Balotelli, entre autres, ont récemment été la cible du racisme dans les stades italiens.

"Nous devons reconnaître publiquement que nous avons un grave problème de racisme", débute la lettre, qui a été signée par tous les clubs de Serie A et publiée sur les différents sites internet des équipes. "C'est un problème contre lequel nous nous sommes trop peu battus ces dernières années. Des images de joueurs victimes de racisme en Italie ont été vues dans le monde entier cette saison, et nous devrions en avoir honte. Personne ne devrait être soumis au racisme, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du football, et nous ne pouvons plus garder le silence ou espérer qu'il disparaîtra."

Ces dernières semaines, les clubs, en collaboration avec les autorités et les experts du football italien, ont travaillé sur la meilleure manière de lutter contre le racisme. "Nous, les clubs, sommes unis dans le désir d'un changement sérieux. La Serie A veut prendre l'initiative en élaborant une politique antiraciste complète et solide, avec de nouvelles lois et règles plus strictes et un plan pour éduquer ceux qui évoluent dans le football sur le fléau du racisme".

"Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons agir vite. Nous appelons tout le monde, y compris vous les fans à nous soutenir dans ce grand défi."