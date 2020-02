La Lazio veut continuer à rêver de Scudetto en accueillant Bologne samedi lors de la 26e journée, avant un choc à huis clos entre la Juventus, leader fragile de Serie A, et l'Inter Milan (3e) dimanche.

Quatre jours après sa défaite surprise (1-0) à Lyon en huitième de finale aller de Ligue des champions, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers reçoivent l'Inter sans spectateurs par mesure de précaution afin d'endiguer la progression du coronavirus dans le pays.

Le match contre Lyon a souligné les faiblesses et le manque de rythme des joueurs de Maurizio Sarri qui veulent malgré tout rester positifs.

"Je suis confiant, parce que nous sommes un groupe soudé", a déclaré le milieu de terrain de la Vieille Dame Aaron Ramsey. "Nous devons contre l'Inter réussir un meilleur début de match (qu'à Lyon)", a-t-il ajouté.

Cette rencontre marquera le retour à Turin d'Antonio Conte, qui a porté le maillot de la Juve pendant treize saisons avant d'en devenir le coach, portant son ancien club à trois Scudetti.

"Nous avons entamé un cycle de matches éprouvants, à l'issue desquels nous saurons plus précisément quelles sont nos chances pour le titre", a lâché celui qui est désormais l'entraîneur de l'Inter, actuellement 3e de la Serie A à six longueurs de la Juventus avec un match en moins.

Avant d'entrer sur la pelouse, la Juventus sera peut-être temporairement derrière la Lazio au classement.

Le club romain, son dauphin à un point qui est sur une série en cours d'invincibilité de 20 matches en Serie A, accueille en effet Bologne (10e) en ouverture de cette journée samedi. Et passera en cas de victoire devant la Juve.

Cinq matches à huis clos

Mais méfiance: l'équipe de Bologne a gagné quatre de ses cinq dernières rencontres.

Dans la course à la 4e place, dernière qualificative pour la Ligue des champions, l'Atalanta tentera d'aller s'imposer à Lecce (16e), afin de garder ses distances sur l'AS Rome, cinquième à trois longueurs, également en déplacement chez une équipe de la seconde moitié du tableau, Cagliari (11e).

Le Napoli et l'AC Milan, 6e et 7e à égalité de points (36), pourraient profiter d'un éventuel faux pas de l'Atalanta et de la Roma à l'extérieur.

L'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic reçoit en effet, certes devant des tribunes vides, le Genoa, 18e et relégable, et Naples accueille le Torino (14e), qui reste sur cinq défaites de rang.

Le Championnat d'Italie est très perturbé par le coronavirus, à l'origine de la mort de 17 personnes en Italie, le pays d'Europe le plus touché par la propagation du virus qui a en outre infecté 650 personnes.

Quatre matches de la journée précédente ont été reportés, et cinq d'entre eux ce week-end, concernant les équipes du nord de la péninsule, seront disputés à huis clos.

Une décision sera prise lundi, jour prévu de la rencontre, sur le maintien du match Sampdoria Gênes - Vérone, en fonction de l'évolution de la situation.

