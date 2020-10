L'entraîneur de la Lazio Rome Simone Inzaghi ne pourra disposer que de seize joueurs mercredi (21h) face au Club Bruges lors de la 2e journée de la Ligue des champions. Les Romains seront notamment privés de leur buteur Ciro Immobile et de leur meneur de jeu Luis Alberto, restés à Rome où ils ont passés un test de détection du coronavirus.

"Le club publiera demain un communiqué de presse concernant la situation relative au coronavirus" a déclaré Simone Inzaghi mardi lors de la conférence de presse de veille de match. "Les derniers échantillons sont en cours d'analyse. Nous verrons si nous pouvons faire venir d'autres joueurs. Nous ne nous attendions pas à cette situation. Après notre victoire contre Dortmund, nous voulions donner le meilleur en Belgique. Ceux qui joueront demain donneront le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes dans une situation d'urgence, mais je suis très confiant".

Bruges et la Lazio ont réussi leur entrée en matière en C1. Les Gazelles se sont imposées 1-2 au Zenit Saint-Petersbourg, tandis que les Romains ont battu le Borussia Dortmund 3-1.

"Dans ce groupe, tous les clubs vont lutter jusqu'à la fin. Bruges a quand même gagné à Saint-Petersbourg. L'équipe compte pas mal de bons joueurs, surtout au milieu de terrain".

Outre les joueurs dans l'attente du résultat de leur test Covid, la Lazio sera privée de son capitaine Senad Lulic, de son gardien Thomas Strakosha, de Stefan Radu et Gonzalo Escalante, blessés.

Le club romain compte en ses rangs plusieurs anciens du championnat de Belgique: Sergei Milinkovic-Savic (ex-Genk), Adam Marusic (ex-Ostende), Wesley Hoedt (ex-Antwerp) et l'ancien gardien d'Anderlecht Silvio Proto, actuellement blessé.

