La Juventus, un peu plus de deux semaines après son élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions par Lyon, a débuté lundi sa préparation pour la nouvelle saison sous les ordres de son nouvel entraîneur, le novice Andrea Pirlo.

Des tests médicaux étaient prévus dans la matinée avant un premier entraînement dans l'après-midi, sous la baguette du "Maestro" de 41 ans, chargé de tourner la page Maurizio Sarri qui a été évincé après une saison sur le banc, au lendemain de l'élimination des Bianconeri en C1.

Tous les joueurs sont attendus, à l'exception du défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, qui a subi une opération à l'épaule droite pour soigner des douleurs chroniques et sera absent des terrains jusqu'à la mi-novembre.

Ils vont faire connaissance avec les premières recrues turinoises: le milieu brésilien Arthur, 24 ans, arrivé de Barcelone dans le cadre d'un échange avec le Bosnien Miralem Pjanic, et le jeune latéral suédois Dejan Kulusevski, 20 ans, l'une des révélations de la saison dernière en Italie sous les couleurs de Parme.

D'autres devraient aussi être présents, mais avec la tête ailleurs, car ne faisant pas partie des plans du nouvel entraîneur, à en croire la presse italienne. C'est notamment le cas de l'attaquant argentin Gonzalo Higuain, 32 ans, qui a terminé très poussivement sa saison après la pause forcée en raison de la crise sanitaire.

La Juventus, qui l'avait arraché à Naples en 2016 pour 90 millions d'euros, souhaiterait le céder mais doit trouver un arrangement financier avec l'Argentin qui a encore une année de contrat (à 7,5 M EUR de salaire annuel).

Pour épauler en attaque le duo Ronaldo-Dybala, la Juve s'intéresserait notamment à l'avant-centre de la Roma Edin Dzeko, 34 ans, auteur de 16 buts cette saison.

L'objectif principal assigné au novice Pirlo sera de décrocher un 10e titre consécutif de champion pour la Juve pour poursuivre la série initiée par Antonio Conte (2012-14), Massimiliano Allegri (2015-19) et Sarri (2020). Lui-même a remporté quatre de ces titres comme joueur, entre 2011 et 2015.

Sa désignation s'accompagne de quelques interrogations alors qu'il venait à peine d'être nommé en charge de l'équipe des moins de 23 ans de la Juventus et n'a encore jamais dirigé le moindre entraînement.

L'ancien maître à jouer de l'Italie championne du monde en 2006 a choisi comme adjoint un autre ancien joueur de la Juve, le Croate Igor Tudor.

