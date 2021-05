La Juventus de Turin a remporté sa 14e Coupe d'Italie de football en battant l'Atalanta Bergame 1-2 (mi-temps: 1-1) mercredi lors d'une finale inédite à Reggio Emilia, marquée par le retour des tifosi au stade

La Juve, privée de son défenseur Leonardo Bonucci (blessé au genou), avait ouvert la marque par le Suédois Dejan Kulusevski à la 31e minute, mais l'Ukrainien Ruslan Malinovsky avait rétabli l'égalité dix minutes plus tard (1-1, 41e).

Le but de la victoire a été inscrit à la 73e par Federico Chiesa (1-2).

L'Atalanta rêvait elle de reconquérir près de 60 ans après, une Coupe d'Italie qui fait figure, depuis 1963, d'unique titre bergamasque.

Du côté de la Juve, c'est la 14e Coupe d'Italie et le deuxième trophée pour Andrea Pirlo comme (jeune) entraîneur après la Supercoupe d'Italie en janvier contre Naples (2-0).

C'est un minimum, au regard de l'effectif et des ambitions des Bianconeri de Cristiano Ronaldo et cela ne ferait évidemment pas oublier le parcours raté en Ligue des Champions (élimination en 8e contre le FC Porto) ni le Scudetto abandonné à l'Inter Milan, après un règne de neuf titres consécutifs.

Sans compter que la Juve, 5e championnat, est pour l'heure promise à l'Europa League. Tout se jouera dimanche lors de la dernière journée de Serie A dans son match à trois (pour deux billets en C1) avec Milan (3e) et Naples (4e), pour l'instant un point devant.

L'Atalanta (2e) aura son mot à dire dans ce final à suspense puisqu'elle reçoit Milan et pourra indirectement contenter la Juve en accrochant les Rossoneri.

Pour le football italien, cette finale à Reggio Emilia marquait le retour des tifosi dans un stade, dans une jauge toutefois encore très limitée: 4.300 spectateurs, soit un peu moins de 20% de la capacité du Mapei Stadium (stade habituel de Sassuolo), plusieurs centaines de chaque club mais aussi des invités, comme des personnels de santé de la région d'Emilie-Romagne.

