La Juventus peut décrocher samedi son huitième titre de championne d'Italie de rang. Un point sur la pelouse de la SPAL, à Ferrare, suffit aux 'Bianconeri' pour décrocher un 35e titre. L'entraîneur Massimiliano Allegri entend faire tourner son effectif en vue du quart de finale retour de Ligue des Champions contre l'Ajax, mardi. Cristiano Ronaldo, entre autres, sera épargné.

"Cela n'a pas de sens de prendre des risques avec Cristiano", a commenté Allegri. "Beaucoup de joueurs seront mis au repos. D'autres ont besoin de jouer. Ce sera une formation coriace et juste: les titulaires assurés sont Perin, Cuadrado et Kean. Pour ce dernier, ce match est important car il a la possibilité de se montrer et de bien faire."

Allegri sera privé de Douglas Costa, auteur d'une excellente montée au jeu mercredi contre l'Ajax (1-1). "Après le match, il a ressenti une douleur au mollet." L'entraîneur analysera dimanche les conditions du capitaine Chiellini et d'Emre Can, absents mercredi à Amsterdam lors du match aller (1-1).

La Juventus compte 20 points d'avance sur Naples, l'équipe de Dries Mertens, à sept journées de la fin du championnat. Un point suffit samedi. "C'est une belle occasion de ramener le Scudetto à la maison et s'il arrive, il sera célébré parce que un travail important a été réalisé de la part du club."