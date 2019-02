La Juventus, le club familial par excellence

Un conseil précieux pour ceux qui assistent à un match de la Juventus dans son stade, baptisé Allianz Arena en 2017 : prévoyez des boules Quies. C'est un de ces stades qui suscitent l'admiration dès qu'on y pénètre. Ses constructeurs ont placé l'accent sur le confort des spectateurs et l'ambiance. Les tribunes ont été bâties à 7,5 mètres du terrain. On y est donc très proche de Cristiano Ronaldo et consorts.

