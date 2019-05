La Juventus aimerait recruter Thomas Meunier, dans le cadre du rajeunissement de son effectif, selon une information dévoilée par Tuttosport.

C'est presque une certitude, Thomas Meunier ne sera plus joueur du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Au sortir d'une saison tronquée par les blessures, où il n'a pas réussi à convaincre Thomas Tuchel, Meunier cherche un club. Lui qui a priori souhaitait rester au PSG, ne s'est pas vu proposer de prolongation de contrat, celui-ci prenant fin en juin 2020.

Depuis plusieurs semaines, on parle de l'intérêt d'un club qu'il porte dans son coeur, Manchester United. L'ailier ne s'est jamais caché vis-à-vis du fait qu'il aimait la Premier League. On apprenait aussi au fil des dernières semaines que plusieurs clubs du top du championnat anglais s'étaient intéressés, notamment Liverpool et Arsenal.

Mais on apprend aujourd'hui, dans Tuttosport, qu'il n'y a pas que des clubs de Premier League qui aimeraient s'attacher les services de Meunier. En effet, la Vieille Dame, suite à l'échec cuisant en Ligue des Champions, et au vu de son effectif vieillissant, aimerait rajeunir son groupe. Andrea Barzagli va quitter le club cet été, au même titre que Martin Caceres. Mais le chantier principal de Massimiliano Allegri se trouve sur les ailes. Alex Sandro et Joao Cancelo alimentent les fantasmes de certains clubs européens, notamment Manchester City pour le Portugais et le Paris Saint-Germain pour le Brésilien.

C'est donc dans le but de s'assurer de la compétitivité de la défense que la Juventus aurait décidé de se pencher sur deux joueurs de Ligue 1, Ferland Mendy à gauche, et... Thomas Meunier à droite. Si pour le premier la concurrence devrait être accrue (on parle d'un intérêt du Real Madrid) et le prix élevé (aux alentours de 40 millions d'€), pour Meunier, les dirigeants turinois sont séduits par les qualités du joueur, mais aussi par le fait qu'il soit en fin de contrat, et donc qu'il puisse partir à moindre prix.

Thomas Meunier ne manque pas de prétendants, et il ne serait pas étonnant de le voir rebondir dans un club armé pour lutter en Ligue des Champions.