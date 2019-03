La Juventus confirme la "légère blessure" de Ronaldo

La Juventus a confirmé mardi que Cristiano Ronaldo souffre d'une "légère blessure" à la cuisse droite. Ronaldo est sorti lundi soir après seulement une demi-heure lors du match de qualification à l'Euro du Portugal contre la Serbie (1-1).

"Sa situation sera surveillée et il fera l'objet de nouveaux contrôles afin de déterminer son retour en compétition", a expliqué le club italien dans un communiqué.

Ronaldo ne s'était pas montré trop préoccupé lundi soir. "Il faut voir dans 24 à 48 heures. Je ne suis pas inquiet. Je connais mon corps. Ce sont des choses qui arrivent. Je reviendrai en forme dans une ou deux semaines", avait-il assuré.

Une période intense attend la Juventus, qui doit affronter Empoli (30/3), Cagliari (2/4) et l'AC Milan (6/4) en championnat puis l'Ajax en Ligue des Champions le 10 avril à Amsterdam en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Le retour est programmé six jours plus tard.