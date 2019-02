La Juve fait souffler Ronaldo en pensant à l'Atletico

Pour le coach Massimiliano Allegri, c'est une rare occasion de faire débuter sur le banc l'artilleur portugais, qui a porté à 18 buts sa collecte en championnat après la victoire à Sassuolo (3-0) la semaine dernière, permettant à la Juve de porter son avance à 11 points sur Naples!

Paul Dybala doit retrouver le onze de départ pour composer le trident offensif avec Mario Mandzukic et Federico Bernardeschi capable de régaler le public romain face à un adversaire qui lutte pour rester parmi l'élite.

Les problèmes défensifs d'Allegri ont été soulagés par les retours à l'entraînement du trio Barzagli-Bonucci-Chiellini, ce dernier devant renouer avec le onze vendredi.

Naples, qui a cédé des points la semaine dernière contre la Fiorentina (0-0), passera samedi un test piège devant son public face au Torino, qui pointe à quatre longueurs des billets pour la Ligue Europa.

En bon capitaine, Lorenzo Insigne assure que l'envolée de la Juventus vers un 8e titre consécutif "n'a pas sappé notre motivation". "Le championnat est encore long. On a laissé quelques points en route mais on n'a certainement pas abdiqué", a-t-il assuré.

L'AC Milan (4e) sera samedi à Bergame (5e) pour défendre bec et ongles le point d'avance sur l'Atalanta, mais aussi la Lazio et la Roma, qui retrouvera son public contre Bologne six jours après sa victoire sur Porto (2-1) en Ligue des champions.

Ce choc de prétendants européens sera suivi par l'Inter, 3e avec 4 points d'avance sur l'AC Milan avant d'accueillir samedi la Sampdoria (9e).