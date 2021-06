Un match nul contre le Liechtenstein, puis contre l'Espagne. Le sparring-partner des Diables rouges est très irrégulier.

Dans les années 80, John van 't Schip (57 ans) était un élégant ailier droit de l'Ajax. Il a remporté quatre titres et trois Coupes nationales, ainsi que la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupes en 1987 et la Coupe de l'UEFA en 1992. Van 't Schip (41 caps) a également fait partie de la sélection qui a enlevé l...

Dans les années 80, John van 't Schip (57 ans) était un élégant ailier droit de l'Ajax. Il a remporté quatre titres et trois Coupes nationales, ainsi que la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupes en 1987 et la Coupe de l'UEFA en 1992. Van 't Schip (41 caps) a également fait partie de la sélection qui a enlevé l'EURO 1988. Le Néerlandais est le sélectionneur de la Grèce depuis deux ans. Van 't Schip, dont le contrat court jusqu'en mars 2022, est arrivé après une longue période de disette et de mécontentement. Il a constaté dès ses deux premiers matches (une défaite 1-0 contre la Finlande et un nul 1-1 contre le Liechtenstein) que la Grèce réagissait trop émotivement aux contre-coups sportifs. Van 't Schip a prôné le calme et commencé à reformer une équipe. Il a rajeuni les cadres et n'a plus convoqué Sokratis Papastathopoulos ni Kostas Manolas. Il n'a toutefois pas pu arracher de qualification pour l'EURO: l'Italie et la Finlande ont obtenu les billets du groupe J, la Grèce terminant troisième. Toutefois, le premier match de qualification pour le Mondial a ramené quelque espoir. La Grèce a gagné un point en Espagne, grâce au but de son capitaine Tasos Bakasetas (27 ans, Trabzonspor). Avant d'anéantir l'effet positif de l'exploit en concédant un nul 1-1 contre la Géorgie. La sélection qui se rend à Bruxelles n'a pas le sens du but. Le défenseur Kyriakos Papadopoulos (29 ans) et le médian Petros Mantalos (29 ans) sont les meilleurs réalisateurs avec quatre goals, devant Bakasetas et Vangelis Pavlidis (22 ans) avec trois buts.Frédéric Vanheule