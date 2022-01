A Paris, le très grand talent néerlandais continue de travailler dans l'ombre afin de devenir l'une des pièces maîtresses du club. Ce week-end, il a disputé ses premières minutes de jeu dans le championnat français à l'occasion du match contre Lyon.

Le PSG n'a pas réussi à vaincre Lyon dimanche. La rencontre s'est terminée sur le score de 1-1, mais après le match, les discussions avaient pour sujet les débuts en Ligue 1 du jeune Néerlandais Xavi Simons. Il est entré en jeu à la 69e minute et a immédiatement démontré sa valeur au plus haut niveau. Il a insufflé une nouvelle dynamique au PSG et peu après, le défenseur Thilo Kehrer a égalisé.

Après le match, son entraîneur Mauricio Pochettino a salué la performance de son jeune joueur. "Vous avez raison, j'aurais dû commencer ce match avec Simons", a déclaré l'Argentin lors de la conférence de presse. "C'était une erreur de commencer avec d'autres joueurs. Avec lui, nous avions plus de mouvement et d'agressivité sur le terrain".

Le très grand talent de Xavi Simons est connu depuis des années. Le chevelu néerlandais fait l'objet d'un véritable engouement sur les réseaux sociaux. A 18 ans, il compte déjà 3,8 millions de followers sur Instagram et a paraphé un contrat de plusieurs millions avec Nike. Simons a effectué la plus grande partie de sa formation à Barcelone, mais a déménagé il y a quelques années à Paris où il gagne 1 million d'euros par an.

Pour le PSG, tout va pour le mieux en Ligue 1. Après 20 journées de championnat, le club de la capitale française est confortablement installé en tête avec 11 points d'avance sur son premier poursuivant.

Le PSG n'a pas réussi à vaincre Lyon dimanche. La rencontre s'est terminée sur le score de 1-1, mais après le match, les discussions avaient pour sujet les débuts en Ligue 1 du jeune Néerlandais Xavi Simons. Il est entré en jeu à la 69e minute et a immédiatement démontré sa valeur au plus haut niveau. Il a insufflé une nouvelle dynamique au PSG et peu après, le défenseur Thilo Kehrer a égalisé.Après le match, son entraîneur Mauricio Pochettino a salué la performance de son jeune joueur. "Vous avez raison, j'aurais dû commencer ce match avec Simons", a déclaré l'Argentin lors de la conférence de presse. "C'était une erreur de commencer avec d'autres joueurs. Avec lui, nous avions plus de mouvement et d'agressivité sur le terrain".Le très grand talent de Xavi Simons est connu depuis des années. Le chevelu néerlandais fait l'objet d'un véritable engouement sur les réseaux sociaux. A 18 ans, il compte déjà 3,8 millions de followers sur Instagram et a paraphé un contrat de plusieurs millions avec Nike. Simons a effectué la plus grande partie de sa formation à Barcelone, mais a déménagé il y a quelques années à Paris où il gagne 1 million d'euros par an.Pour le PSG, tout va pour le mieux en Ligue 1. Après 20 journées de championnat, le club de la capitale française est confortablement installé en tête avec 11 points d'avance sur son premier poursuivant.