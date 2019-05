Quelques heures après la relégation du Rayo Vallecano, la lanterne rouge Huesca a été à son tour renvoyée en deuxième division dimanche lors de la 36e journée du Championnat d'Espagne, après avoir subi une rude défaite 2-6 à domicile face à Valence.

Au stade El Alcoraz, les Valenciens menaient déjà 5-0 à la pause grâce à Daniel Wass (2e), Rodrigo Moreno (16e), un doublé de Santi Mina (20e, 32e) et un but contre son camp de Xabi Etxeita (40e). Rodrigo a ensuite scellé son propre doublé (51e), avant un but de Gonzalo Melero (66e) et un penalty d'Alex Gallar (90e+2) pour sauver l'honneur des Aragonais.

A deux matches de la fin, Huesca (20e, 30 pts) ne peut mathématiquement plus revenir sur le premier non-relégable Valladolid (17e, 38 pts). C'est aussi le cas du Rayo Vallecano (19e, 31 pts), condamné dimanche en fin d'après-midi, ce qui ne laisse plus qu'une seule place de relégable à attribuer. Elle est actuellement occupée par Gérone (18e, 37 pts).