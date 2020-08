La Gantoise a hérité du Rapid de Vienne au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions de football suite au tirage au sort effectué lundi à Nyon, en Suisse au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football. Les hommes de Laszlo Bölöni joueront à domicile. En raison de la crise du coronavirus, les premiers duels se joueront en effet en un seul match.

La Gantoise, vice-champion de la dernière édition de la Jupiler Pro League, retrouve la Ligue des Champions après son beau parcours en 2015-2016. Les Gantois, têtes de série dans la Voie de la Ligue, évitent des adversaires difficiles comme Benfica et le Dynamo Kiev, les deux autres clubs tête de série.

Le match est programmé le mardi 15 ou le mercredi 16 septembre et se déroulera à la Ghelamco Arena.

Si les Buffalos franchissent ce 3e tour, ils seront envoyés en barrages qui eux se joueront selon le format classique (aller-retour). Ils ne seront plus tête de série du tirage effectué mardi à midi déjà. Les duels sont prévus les 22-23 et 29-30 septembre.

Au cas où La Gantoise devait trébucher dans cette phase qualificative, elle serait de toute façon reversée en phases de groupes de l'Europa League. Son avenir européen est donc déjà assuré.

Le Club de Bruges, désigné champion, est directement versé dans les phases de poules de la Ligue des Champions.

