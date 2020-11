La Gantoise ne passera pas l'hiver européen. Battus 0-2 par l'Etoile Rouge Belgrade jeudi lors de la 4e journée de la phase de poules de l'Europa League, les Buffalos signent en effet un 0/12 qui les laisse cloués à la dernière place du groupe L.

Privés de plusieurs joueurs positifs au Covid-19, dont les attaquants Roman Yaremchuk et Tim Kleindienst, et de Laurent Depoitre (blessure musculaire), l'entraîneur gantois Wim De Decker alignait Osman Bukari en attaque dans ce match de la dernière chance pour les Bufalos. Ceux-ci n'eurent cependant pas le temps de rentrer dans le match. Les Gantois étaient cueillis à froid par Njegos Petrovic, qui trompait Sinan Bolat d'une frappe lointaine qui finissait sa course dans la lucarne gantoise après moins d'une minute de jeu.

Menant rapidement au score, les troupes de Dejan Stankovic laissaient l'initiative aux Buffalos, qui ne parvenaient pas à recoller au score en première période malgré plusieurs occasins en fin de première mi-temps.

Les hommes de Wim De Decker prenaient un nouveau coup sur la tête à la 58e minute: Nemanja Milunovic portait le score à 0-2 d'une tête décroisée qui fit voler en éclats les minces derniers espoirs de qualfication gantoise.

La Gantoise pointe au dernier rang du groupe L avec 0 point sur 12, derrière le Slovan Liberec (3 points), battu 0-2 par Hoffenheim dans l'autre match du groupe joué jeudi.

Hoffenheim est en tête avec 12 points devant l'Etoile Rouge Belgrade (9 points). Les Allemands sont qualifiés pour les 16e de finale, tandis que les Serbes ont de grandes chances de passer l'hiver au chaud.

