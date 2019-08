La Gantoise a assuré sa place pour les barrages de l'Europa League de football grâce à sa victoire 3-0 sur le club chypriote de l'AEK Larnaca au match retour du 3e tour de qualifications. Les deux équipes s'étaient quittées sur un partage 1-1 sur les bords de la Méditerranée. Jeudi soir, à la Ghelamco Arena, Depoitre (64e) a ouvert la marque et tandis que le club chypriote tentait d'arracher le droit à la prolongation le Canadien Jonathan David trouvait le chemin des filets dans le temps additionnel aux 90e+3 et 90e+6 minutes.

Après un début de match équilibré, Gand a pris le contrôle du match. Il n'y a pas eu d'occasion pendant un bon moment, mais à la demi-heure, le 1-0 était dans l'air. Yaremchuk a tenté sa chance, puis le gardien Tono a sauvé un coup de tête de Plastun et un autre ballon placé de Yaremchuk. Larnaca qui se reposait sur un jeu en contre n'a pas réussi à mettre Kaminski à l'épreuve.

Larnaca s'est montré bien plus entreprenant au retour des vestiaires et a même flirté avec le 0-1. Giannou n'arrivait pas à surprendre Kaminski, et un coup franc de Hevel rasait le cadre.

La Gantoise semblait perdre le contrôle de la rencontre jusqu'à ce que Depoitre (64e) frappe. Le Tournaisien a mis a profit un coup de coin d'Odjidja.

L'AEK n'avait plus le choix, ce qui offrit plusieurs belles occasions en contre à des Gantois qui les mirent à profit après les 90 minutes de jeu réglementaiores.

Le dernier obstacle des Buffalos avant la phase de groupes de l'Europa League sera Rijeka. Le club croate a dominé Aberdeen 0-2, jeudi en Ecosse, après avoir déjà remporté le match aller 2-0 à domicile.