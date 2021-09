Sept rencontres se déroulaient samedi soir dans le cadre de la cinquième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022 de football. Dans le groupe D, la France n'a pu faire mieux que 1-1 en Ukraine. De leur côté, les Pays-Bas ont également empoché trois points dans leur confrontation face au Monténégro en s'imposant 4-0, grâce, notamment, à un doublé de Memphis Depay.

Après avoir concédé un partage 1-1 à domicile face à la Bosnie-Herzégovine, la France voulait repartir du bon pied en Ukraine, récente quart de finaliste de l'Euro 2020. Les champions du monde ont dû se contenter d'un nouveau partage 1-1 après le but d'Anthony Martial (50e) en réponse au but d'ouverture de Mykola Shaparenko survenu à la 44e minute.

Au classement général du groupe D, avec neuf points, la France creuse l'écart sur les Finlandais qui possèdent cinq unités, mais comptent deux matchs de moins. Les Ukrainiens suivent également avec cinq unités, mais en cinq matchs.

Dans le groupe F, Israël n'a fait qu'une bouchée de l'Autriche en s'imposant 5-2 à domicile. Les buts israéliens ont été marqués par Manor Solomon (5e), Munas Dabbur (20e), Eran Zahavi (33e, 90+1) et Shon Weissman (59e). Les Autrichiens ont réduit le score peut avant la mi-temps par l'intermédiaire de Christoph Baumgartner (42e), Marko Arnautovic entretenant l'espoir en ramenant les siens à un but à la 55e minute. .

De leur côté, les Écossais ont également pris le meilleur sur la Moldavie via une réalisation de Lyndon Dykes (14e).

La troisième rencontre du groupe opposait les Iles Féroés et le Danemark. Leaders du groupe avant cette cinquième journée, les Danois ont tenu leur rang grâce à un but de Jonas Wind en toute fin de rencontre (85e), pour faire 0-1.

Avec 5 victoires en 5 rencontres, les Danois sont largement en tête du groupe F avec cinq points d'avance sur Israël et sept sur l'Ecosse.

Obligés de s'imposer après la victoire de la Norvège plus tôt dans l'après-midi, les Néerlandais ont répondu présents dans le groupe G sur leur pelouse face au Monténégro. Memphis Depay (38e, 62e), Georginio Wijnaldum (70e) et Cody Gakpo (76e) ont permis aux troupes de Louis Van Gaal d'empocher trois points précieux dans la lutte pour la première place.

En déplacement à Gibraltar, la Turquie entendait bien reprendre les commandes du groupe G à l'issue des 90 minutes. Longtemps muets, les Turcs vont débloquer le marquoir à la 54e minute via Ibrahim Dervisoglu avant que Hakan Calhanoglu ne double la mise une dizaine de minutes plus tard (65e). En faisant 0-3, Kenan Karaman allait donner au score son allure finale (83e).

Trois équipes se tiennent au coude à coude en tête de ce groupe G après cinq rencontres. Les Turcs mènent la danse avec onze points, juste devant les Pays-Bas et la Norvège avec dix points.

Afin de garder le contact avec la Russie dans le groupe H, les Croates devaient s'imposer sur le terrain de la Slovaquie. La Croatie a dû attendre la fin de rencontre avant de trouver l'ouverture grâce à Marcelo Brozovic, auteur du seul but du match (86e).

La Russie occupe la première place du classement du groupe H avec 10 points a égalité avec la Croatie. La Slovénie et la Slovaquie suivent avec respectivement sept et six unités.

