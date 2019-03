La France balaie l'Islande, Giroud devient 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Champions du monde, les Français se sont imposés 4-0 contre l'Islande lundi soir au Stade de France lors de la 2e journée du groupe H des qualifications de l'Euro 2020. Olivier Giroud, auteur du 2e but des siens, est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec un total de 35 goals.

Samuel Umtiti a rapidement ouvert le score de la tête, bien servi par Kylian Mbappé (1-0, 12e). Les troupes de Didier Deschamps ont dû attendre la 68e minute, et une réalisation de Giroud, pour faire le break. L'attaquant de Chelsea, auteur de son 35e but chez les Bleus, est désormais le 3e meilleur buteur de l'histoire de son équipe nationale. Giroud a dépassé David Trezeguet mais est toujours devancé par Thierry Henry (51) et Michel Platini (41)

La France, dominatrice, a ajouté deux nouveaux buts dans le dernier quart d'heure grâce à ses attaquants Mbappé (3-0, 78e) et Antoine Griezmann (4-0, 84e).

Plus tôt dans la journée, la Turquie a également aligné une seconde victoire de rang en battant facilement la Moldavie sur le score de 4-0. Le troisième match du groupe a vu l'Albanie s'imposer 0-3 en Andorre.

La Turquie et la France, qui s'affronteront à Konya le 8 juin prochain, sont en tête du groupe avec six points. L'Islande et l'Albanie partagent la 3e place avec 3 unités alors qu'Andorre et la Moldavie ferment la marche après deux défaites.