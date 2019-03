La folle remontada du Danemark face à la Suisse

Alors qu'elle menait 3-0 jusqu'à la 84ème minute, la Suisse s'est écroulée en 10 minutes.

Les qualifications pour l'Euro 2020 ennuyeuses? Pas dans le groupe D, où la "Nati" rendait une copie convaincante et menait logiquement 3-0 face au Danemark de Christian Eriksen. Freuler (19e), Xhaka (66e) et Embolo (76e) s'etaient chargés de placer leur équipe en tête de ce match, et de pouvoir aborder le dernier quart d'heure de la rencontre de façon sereine. Mais l'équipe entrainée par Vladimir Petkovic s'est effondrée en quelques minutes.

L'équipe du Danemark, surmontée, n'avait pas dit son dernier mot et Jörgensen (84e) sonnait la révolte. Suite à un coup franc d'Eriksen, esseulé au second poteau, le joueur de Feyenoord venait placer sa tête. S'en suivait un but de Gytkjaer (88e), après avoir été oublié dans la défense suisse. A la 94ème minute, après une hésitation de Yann Sommer, le gardien de la sélection helvète, c'est Dalsgaard (90e+3) qui venait, de la tête, arracher le nul.

Résultat complètement inespéré pour les joueurs de Åge Hareide, qui auront eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Suite à ce résultat, les Suisses pointent à la deuxième place du groupe, à 2 points de l'Irlande. Le Danemark, lui, se retrouve à la 3ème place.