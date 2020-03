L'Union européenne de football (UEFA) a annoncé lundi lors de son Comité exécutif à Amsterdam que la finale de l'édition 2021-2022 de l'Europa League se disputera à la Puskas Arena de Budapest en Hongrie.

Démoli en 2016, le stade Ferenc-Puskas a laissé place à la toute neuve Puskas Arena d'une capacité de 67.889 places. Un stade spécialement construit pour l'Euro 2020 dont il accueillera quatre rencontres, trois de la phase de groupes et un huitième de finale. En 2022, il accueillera aussi la finale de la seconde compétition continentale des clubs.

Cette saison, la finale de l'Europa League se tiendra à Gdansk en Pologne et à Séville, en Espagne, pour la saison 2020-2021.

L'UEFA a également annoncé ce lundi que la Supercoupe d'Europe, opposant le vainqueur de la Ligue des champions à celui de l'Europa League, se déroulera à Helsinki en Finlande en 2022. L'édition 2023 aura lieu, elle, à Kazan en Russie. Pour la Ligue des champions féminine, les villes italienne de Turin et néerlandaise d'Eindhoven accueilleront respectivement les finales 2022 et 2023.

