La fin du Cristianisme

Les rayons des librairies se remplissent inévitablement de livres de football, indice immanquable qu'une grande compétition internationale approche. Nous sommes en 2016, et l'EURO s'apprête à envahir les prés français. Pour l'occasion, Michel Platini s'affiche évidemment en couverture. L'ancien numéro 10 de la Juventus raconte son amour et sa vision du ballon rond dans Parlons Football. Un ouvrage où il évoque, notamment, la particularité du sport-roi : " La difficulté à atteindre le but est ce qui conduit le football à dispenser plus de surprises que d'autres sports, et à moins s'incliner devant la raison du plus fort. Le prix du but est dans sa rareté. "

