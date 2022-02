Des discussions avancées seraient actuellement en cours.

La Fédération internationale de football (FIFA) est en "discussions avancées" pour suspendre la sélection nationale russe des compétitions internationales dont le Mondial, en réaction à l'invasion russe en Ukraine, a appris l'AFP lundi de source ayant connaissance des discussions.

La FIFA travaille avec la Confédération européenne (UEFA) pour acter cette décision, qui exclurait du Mondial 2022 (21 novembre-18 décembre) la Russie, "à moins que la situation ne s'améliore", explique-t-on de même source.

Les Russes doivent jouer un match de barrage le 24 mars contre la Pologne, mais les Polonais ont répété à plusieurs reprises qu'ils refuseraient de le disputer, même sur terrain neutre. Hôte du Mondial 2018, événement planétaire, la Russie se retrouverait isolée sportivement par cette décision, surtout si l'UEFA venait à confirmer cette suspension à l'échelle continentale, ce qu'elle était sur le point de faire lundi selon une information de l'agence allemande SID.

Cela aurait pour conséquence d'exclure l'équipe féminine de Russie de l'Euro en juillet en Angleterre, où elle doit défier les Pays-Bas, la Suède et la Suisse lors de la phase de groupes. La décision de l'UEFA concernerait aussi le Spartak Moscou, engagé en 8e de finale de Ligue Europa, contre le RB Leipzig.

La FIFA suivrait ainsi la position du Comité international olympique (CIO), qui a recommandé lundi aux Fédérations internationales de "ne pas inviter" les athlètes et équipes russes et bélarusses dans les compétitions sportives internationales. Dimanche, la FIFA avait déjà prononcé une première salve de sanctions, imposant à la Russie d'évoluer sous le nom de "Fédération russe de football", bannissant le drapeau et l'hymne russes de ses épreuves et demandant aux Russes de jouer leurs matches à domicile sur terrain neutre.

La Fédération internationale de football (FIFA) est en "discussions avancées" pour suspendre la sélection nationale russe des compétitions internationales dont le Mondial, en réaction à l'invasion russe en Ukraine, a appris l'AFP lundi de source ayant connaissance des discussions. La FIFA travaille avec la Confédération européenne (UEFA) pour acter cette décision, qui exclurait du Mondial 2022 (21 novembre-18 décembre) la Russie, "à moins que la situation ne s'améliore", explique-t-on de même source. Les Russes doivent jouer un match de barrage le 24 mars contre la Pologne, mais les Polonais ont répété à plusieurs reprises qu'ils refuseraient de le disputer, même sur terrain neutre. Hôte du Mondial 2018, événement planétaire, la Russie se retrouverait isolée sportivement par cette décision, surtout si l'UEFA venait à confirmer cette suspension à l'échelle continentale, ce qu'elle était sur le point de faire lundi selon une information de l'agence allemande SID. Cela aurait pour conséquence d'exclure l'équipe féminine de Russie de l'Euro en juillet en Angleterre, où elle doit défier les Pays-Bas, la Suède et la Suisse lors de la phase de groupes. La décision de l'UEFA concernerait aussi le Spartak Moscou, engagé en 8e de finale de Ligue Europa, contre le RB Leipzig. La FIFA suivrait ainsi la position du Comité international olympique (CIO), qui a recommandé lundi aux Fédérations internationales de "ne pas inviter" les athlètes et équipes russes et bélarusses dans les compétitions sportives internationales. Dimanche, la FIFA avait déjà prononcé une première salve de sanctions, imposant à la Russie d'évoluer sous le nom de "Fédération russe de football", bannissant le drapeau et l'hymne russes de ses épreuves et demandant aux Russes de jouer leurs matches à domicile sur terrain neutre.