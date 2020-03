La Fédération internationale de football (FIFA) a lancé, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une campagne de sensibilisation menée par six entraîneurs de renom pour contribuer à ralentir la propagation de la maladie.

"La stratégie est une part essentielle du football mais, cette fois, nos entraîneurs ont adopté le même plan de jeu pour vaincre le virus: mains, coude, visages, distance et ressentir - conformément aux mesures de protection contre le COVID-19 recommandées par l'OMS", explique la FIFA.

"Nous savons tous que la situation liée au coronavirus est très sérieuse. Nous savons également que la santé doit rester une priorité", annonce Arsène Wenger, responsable du développement du football de la FIFA.

"Cela commence avec les mains", poursuit l'ancien entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino. "Veuillez s'il vous plaît les laver fréquemment, avec du savon ou une solution hydro-alcoolique."

"Les coudes pliés, veuillez couvrir votre bouche et votre nez lorsque vous toussez ou éternuez", ajoute Casey Stoney, entraîneur de l'équipe féminine de Manchester United. "Si vous utilisez un mouchoir, jetez-le immédiatement après l'avoir utilisé."

Entraîneurs engagés

"Pour le visage, évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Cela peut empêcher le virus d'entrer dans votre organisme", embraie Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal.

Autre entraîneur engagé dans cette campagne: José Mourinho: "En termes d'interaction sociale, veuillez garder vos distances. Un écart d'un mètre minimum doit être respecté avec quiconque tousse ou éternue", explique l'actuel coach de Tottenham.

Jill Ellis, vainqueur de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2015 et 2019 avec les États-Unis, demande pour sa part à tous ceux qui ne se sentent pas bien de rester à la maison. "Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. Dans certains pays, le confinement est également conseillé pour les personnes en bonne santé. Veuillez suivre toutes les instructions délivrées par les autorités sanitaires locales."

"Veuillez rester informé à chaque instant", conclut le Président de la FIFA Gianni Infantino. "Suivez ces recommandations et soutenez les efforts que déploie l'OMS afin de vaincre le coronavirus. Ensemble, nous allons gagner ce match difficile."

