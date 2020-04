La Fédération internationale de football (FIFA) s'attend à ce que la grande majorité des matches internationaux prévus pour la deuxième partie de l'année 2020 ne se jouent pas avant 2021. Victor Montagliani, vice-président de la FIFA, avance comme principale raison les restrictions de voyages internationaux à cause de la crise du coronavirus.

Les matches de Ligue des Nations et ceux qualificatifs pour le Mondial 2022 au Qatar pourraient donc être reportés. Montagliani ne ferme pas la porte à un raccourcissement des qualifications car il n'y aura bientôt plus assez de place au calendrier pour que tout se déroule comme prévu.

Le dirigeant canadien s'attend également à ce qu'il soit difficile de jouer en 2020 dans des stades pleins en Europe et aux Etats-Unis, deux parties du monde fortement touchées par le Covid-19.

Les matches de Ligue des Nations et ceux qualificatifs pour le Mondial 2022 au Qatar pourraient donc être reportés. Montagliani ne ferme pas la porte à un raccourcissement des qualifications car il n'y aura bientôt plus assez de place au calendrier pour que tout se déroule comme prévu. Le dirigeant canadien s'attend également à ce qu'il soit difficile de jouer en 2020 dans des stades pleins en Europe et aux Etats-Unis, deux parties du monde fortement touchées par le Covid-19.