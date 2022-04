Propriétaires de la franchise de baseball des Chicago Cubs, Tom et Laura Ricketts avaient affronté l'hostilité des supporters du club londonien, qui avaient mis en cause le patriarche de la famille, Joe Ricketts, accusé d'islamophobie en 2019 après la fuite de certains de ses emails.

Le consortium américain dirigé par la famille Ricketts a annoncé vendredi avoir retiré son offre de rachat de Chelsea, au lendemain de la date limite pour le dépôt des candidatures à la reprise du club mis en vente par son propriétaire russe Roman Abramovich.

Dans un communiqué, Tom et Laura Ricketts, les propriétaires de la franchise de baseball des Chicago Cubs, et leurs partenaires, les milliardaires américains Ken Griffin et Dan Gilbert, déclarent avoir décidé "de ne pas soumettre d'offre finale pour le Chelsea FC", faute d'accord sur la composition finale de leur proposition.

Outre ce consortium, trois candidats avaient manifesté leur volonté de soumettre une offre à la banque d'affaires new-yorkaise Raine Group, avant la date limite fixée à jeudi: Todd Boehly, copropriétaire d'une autre franchise de baseball - les Los Angeles Dodgers -, Martin Broughton, ancien président de Liverpool, et Steve Pagliuca, copropriétaire du club de basket des Boston Celtics.

L'offre de rachat des Ricketts avait été critiquée par des supporters de Chelsea, qui avaient mis en cause le patriarche de la famille, Joe Ricketts, accusé d'islamophobie en 2019 après la fuite de certains de ses emails. Ce dernier - non impliqué dans la proposition de rachat - avait présenté ses excuses pour ses commentaires et la famille avait déclaré dans un communiqué le mois dernier qu'elle "rejet(ait) toute forme de haine dans les termes les plus forts possibles". Mais cette polémique n'aurait rien à voir avec le retrait de l'offre de rachat, selon les médias britanniques.

Chelsea a été mis en vente le 2 mars par Abramovitch, qui avait anticipé les sanctions du gouvernement britannique ciblant les oligarques proches du Kremlin et de Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine. Le club a obtenu une licence gouvernementale spéciale lui permettant de poursuivre ses activités, mais sous des conditions strictes.

